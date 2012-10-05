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亚洲 | 2012年 10月 6日 星期六 05:12 BJT

〔美国股市〕ADR大多收高,因美国就业数据意外强劲

路透10月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五大多上扬,因美国就业数据强于预期,但尾盘涨幅收窄,且投资者借机削减头寸.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬0.1%,至127.77.与之相对照,道指.DJI在美国就业数据公布后触及2007年12月以来的高位.

美国9月失业率降至7.8%,为近四年来最低.

欧洲企业ADR涨幅最大,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬0.3%,至121.72.

俄罗斯矿业和金属公司Mechel (MTL.N)收涨1%.丹麦船运公司Torm TRMD.O跳升10%.

纽约梅陇银行拉丁美洲ADR指数.BKLA微跌0.02%,报327.79.亚洲ADR指数.BKAS收挫0.45%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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