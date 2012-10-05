〔美国股市〕ADR大多收高,因美国就业数据意外强劲

中港个股：江西铜业旗下四川康西铜业暂停生产，正在探讨异地搬迁
据香港联交所周一晚间公告，康西铜业生产规模小，近几年连续亏损。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业已暂停生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。
路透10月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五大多上扬,因美国就业数据强于预期,但尾盘涨幅收窄,且投资者借机削减头寸.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬0.1%,至127.77.与之相对照,道指.DJI在美国就业数据公布后触及2007年12月以来的高位.
美国9月失业率降至7.8%,为近四年来最低.
欧洲企业ADR涨幅最大,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬0.3%,至121.72.
俄罗斯矿业和金属公司Mechel (MTL.N)收涨1%.丹麦船运公司Torm TRMD.O跳升10%.
纽约梅陇银行拉丁美洲ADR指数.BKLA微跌0.02%,报327.79.亚洲ADR指数.BKAS收挫0.45%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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据香港联交所周一晚间公告，康西铜业生产规模小，近几年连续亏损。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业已暂停生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。
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路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中