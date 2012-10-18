《全球主要央行动态》--10月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月11日-10月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员就何为正确的货币政策立场表达了不同观点,通胀强硬派与温和派围绕央行大规模刺激举措带来的通胀风险展开辩论.

纽约联储总裁杜德利指出,就算能看到一些不错的经济面消息,也不应该匆忙行事.里奇蒙联储总裁拉克尔抱有争议.拉克尔则不同意上月的政策放宽,而且担忧该政策对物价稳定的影响.圣路易斯联储总裁布拉德将其明年的经济增长率预估从之前的逾3%上调至3.5%,并预计失业率将跌向7%[ID:nSB2050301]

里奇蒙联储总裁拉克尔称,美联储新一轮货币激励政策不大可能在不产生通胀破坏性上升的情况下,对经济增长产生很大帮助.拉克尔还表示,他反对联储的未来利率指导.决策者预计将维持极低水平的利率直至2015年中.[ID:nSB2047875]

美联储理事史坦表示,美国失业率仍"处于令人痛苦的高位",在此同时又未有立即的通胀疑虑,这让美联储有充分的理由在上月推出新的刺激措施.[ID:nST0563821]

旧金山联储总裁威廉姆斯表示,美联储希望看到失业率大幅下滑且经济成长更为强劲,才会停止最新的购债计划.[ID:nSB2050787]

费城联储总裁普洛瑟表示,美联储计划维持超低利率近三年多的时间,被一些人解读为说明美联储愿意以通胀上升为代价来降低失业率,这将令美联储的信誉面临风险.[ID:nSB2045485]

美联储主席贝南克表示,没有明显的迹象显示,美联储高度刺激性的货币政策损害了新兴经济体,为在中国、俄罗斯和巴西引发忧虑的政策进行辩护.[ID:nSB2047987]

**欧洲**

欧洲央行在月报中表示,欧元区经济增长料将保持低迷,"高度的不确定性"正在压制信心,并称通胀预期仍牢牢受控.月报还预期欧元区经济短期内将维持疲弱,随后只会非常缓步地复苏,因部分欧元区金融市场紧张状况持续,且不确定性高企,仍令市场信心和人气承压.[ID:nSB2043829]

欧洲央行执委科尔表示,目前无需降息,重点在修补货币政策传导渠道.一旦西班牙与救助基金签署备忘录,欧洲样就可能开始购买西班牙债券,不需要救助资金拨付;给予希腊达到基本盈余目标额外两年的时间需要更多的资金,欧洲央行不会提供.[ID:nSB2047005]

科尔还指出,如果那些借贷成本已升至无法维持水准的欧元区国家未遵从ECB的规定,该央行是不会屈于市场压力,去买进其债券的.[ID:nST0564175]

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称,没有必要改变欧洲央行的利率政策.不太可能在2013年中之前做好欧洲银行业统一监管的准备.[ID:nSB2043581]

欧洲央行执委亚斯穆森不认为欧洲央行的OMT购债计划将导致通胀.他表示,应尽快推进联合银行监管,但更重要的是行动要得当;欧元区银行监管的法律基础应在明年初准备就绪,货币政策和银行监管职能必须明确分离.[ID:nSB2054819]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)10月会议记录显示,委员们以9-0的投票结果一致同意维持指标利率在0.5%不变,亦全部同意维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变.[ID:nST0565487]

英国央行副总裁塔克表示,全球监管者应当考虑采取强制手段,使银行在资产负债表上保留固定数量的资本来做缓冲,因为仅仅依赖银行自己做出的测算并不保险.[ID:nSB2054251]

**日本及韩国**

日本央行副总裁西村清彦表示,金融市场仍弥漫着关于欧元区债务危机的强烈紧张情绪,但欧洲以外的银行业似乎没有特别的融资问题.鉴于全球市场人士持续的担忧,尽可能的缓解银行融资不确定性至关重要.[ID:nSB2046783]

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示,更多资本流入"避险资产"推高日圆,损及日本出口;日本等发达国家的货币政策非常宽松,可能对其它国家造成正面及负面影响;央行在制订政策时应考虑全球风险偏好和资本流动,这点变得日益重要.[ID:nSB2045775]

消息人士称,在新的政治压力下,日本央行或将下调经济增长率预测,本月稍晚还可能讨论扩大资产购买计划.[ID:nSB2055255]

韩国央行修正预估显示,其预计资产支出反弹将拉动明年经济复苏,而消费者支出和建筑投资或将保持疲弱.[ID:nSB2043181]

**中国**

中国人民银行副行长易纲表示,中国的财政与货币刺激行动这次将会是"适当的",刺激措施的规模将大到足以稳定经济成长,同时不会因过大而产生负面影响.[ID:nSB2047657]其并表示,人民币汇率接近基于市场供需的均衡水平,央行已"大幅减少"对外汇市场的干预,将继续推出市场化改革,由市场来决定人民币汇率.[ID:nSB2046751]

针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏称,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.[ID:nSB2053293]

中国人民银行副行长李东荣近日称,下一阶段要确保Shibor(上海银行间同业拆放利率)报价质量,巩固市场基准利率地位.同时,要主动扩大Shibor应用,提高其基准性.[ID:nSB2046465]

**澳洲**

澳洲央行表示,本月稍早降息是因矿业投资下降且全球前景趋暗,意味着未来一年国内经济增长率可能低于预期.10月2日会议记录显示,委员亦提到近期劳动力市场疲软.澳洲央行在这次会议上将指标利率调降25个基点至3.25%.[ID:nSB2050253]

**其他**

加拿大央行总裁卡尼表示,加拿大央行将采取一切必要措施来实现通胀目标,且下周将公布的央行经济预测中将反映出全球极端不确定性所带来的影响.[ID:nSB2050319]

新加坡央行意外维持货币政策不变,并称因为通胀仍令人担忧,其将继续允许坡元以当前的速度升值.新加坡金管局货币政策声明表示,整体消费者物价指数(CPI)涨势将会维持在高档一段时间,因此金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间逐步温和升值的政策.政策区间的斜率、宽度和中点都将不变.[ID:nST0563797]

泰国央行调降政策利率25个基点至2.75%.央行称调降政策利率是为了维持内需,以协助明年经济成长.降息决定非一致通过,七位政策委员中有五位同意降息.[ID:nSB2054125]

印尼央行一如预期维持指标利率在纪录低点5.75%不变,为连续第八个月持稳利率.不过央行承认国内需求不如此前预期旺盛.此前路透调查的19位分析师均预计,印尼央行将维持指标利率BIPG不变.[ID:nSB2043453] (完)