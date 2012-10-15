(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致持平,资金若续充裕不排除利率微跌

* 资金平稳,短率大致持平

* 下周若资金仍宽裕不排除短率稍有向下压力

记者 高洁如

路透台北10月12日电---台湾银行间短率周五大致平稳.市场资金依然相当宽裕,外商、本地银行间都有多余资金未做适当运用,主因需求不够.他们认为,若是央行未能加大冲销力道,下周资金还是如此宽松,则短率隐然仍有向下压力.

交易员表示,银行间的短期利率除了隔拆紧跟央行的隔夜代收利率--0.388%以外,由于近期资金环境相当宽裕,令部分银行在2-3天的银行间拆款利率,都向低位看齐.

此外,由于票券商的票量一直低迷不振,无法助益银行的资金去化,在此情况下,短票利率也有向区间低位靠拢的机会.

"钱一直很多,但市场没什么需求."一家大型公营银行交易员表示,在此情况下,多余的资金只能走央行委托代收隔夜资金的管道,另外也不排除调降拆款的利率以增加运用.

另一家有拆入需求的银行也说,虽然近期一直在市场拆入,但缺口已逐渐缩小当中,在积数缓慢累积之下,不排除未来将拆入的额度慢慢短少.

前述交易员也表示,由于短票的量一直也偏低,拆款市场需求也差,因此资金运用上能做的不多.未来银行的目标可能还是会着重在放款上多做冲刺,以增加收益.不过这也非一朝一夕就能够达到的目的,因此预期短期之内若央行的态度未改变,则市场资金仍将维持偏多格局.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日收在0.390%;区间落在0.295-0.54%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.56%,上日在0.388-0.57%.

**票量仍少**

短票方面,交易员指出,由于拆款利率一直停留在0.5-0.56%左右的区间,与短票目前差距达到20基点以上,因此目前在拆款上采较积极的举措,再辅以短票余额做调节.

展望下周,票券商表示,还是以周四、周五的票量较大.而虽然票量一直供不应求,但票券商表示,市场的免保票虽然利率偏高,但为了保持关系与怕一旦银行额度不够,因此仍然会继续承做,以免在月底时资金情势较紧时难以调度.

票券商认为,若是资金情况仍然如此宽松,也不排除短票利率朝区间低位--0.8%靠拢.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,大致同上日.免保短票一般成交在0.82%.

台湾央行今日共发行3,568.8亿台币存单,若相较存单到期金额3,714亿,存单发行余额减145.2亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)2,177.5亿台币,分别为周一4,585亿,周二176.5亿,周三3,497亿,周四498亿以及周五3,421亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为69亿台币;至周日,累计超额准备为55亿台币,加计前期1%的超额准备为1,155亿台币.

**公债RP利率平稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持平.今日有300亿台币101/6R公债交割,不过银行间资金仍普遍宽裕,无碍于资金调度.

一大型证券商交易员表示,除银行外,投信也有找券需求,只不过上个月因应季底作帐遭赎回的资金尚未完全回流,因此找券标的仅限于公司债,要调降RP利率的空间也有限,公债RP自然也无法受惠.

"投信只做公司债,要下调(利率)比较吃力."她说.

展望下周,交易商认为,由于没有特别紧缩因素,因此市场资金可望维持偏宽松状态,有利RP利率持稳在既有水准.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

根据证交所新发行债券状况一览表资料显示,下周三(17日)有50亿台币的农业金库金融债券交割,周五(19日)则有56亿金融债券交割.(完)