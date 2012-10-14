《综述》美国消费者信心意外升至五年高位,或有利于奥巴马连任

* 消费者信心指数触及五年最高

* 生产者物价指数上升,不过通胀压力温和

* 摩根大通执行长:楼市渡过难关

* 美国股市反弹后转跌

路透纽约10月12日电---美国10月消费者信心指数意外升至五年最高,经济方面再添喜人迹象,可能增加总统奥巴马下月获得连任的希望.

周五公布的数据显示,汤森路透/密歇根大学10月消费者信心指数初值为83.1,高于前月的78.3,为2007年9月以来的最高水平.

此前不久的数据显示,美国9月失业率大幅降至近四年以来最低水平,因回到劳动力大军中并找到工作的人数超过分析师的预期.

"消费者信心和就业数据--失业率与初请失业金人数,正在显示出一些非常有趣的信号,表明经济已明显改善,"4Cast的分析师David Sloan称.

经济一直是总统大选的一大焦点,奥巴马希望展现管理经济的才能,而共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney)则攻击奥巴马在创造就业和经济增长方面的业绩不佳.周五的信心数据是11月6日大选之前的最后一次,将为民主党所乐见.

"消费者信心增强无疑对现政府有利,"Ipsos的民调专家Julia Clark称."共和党持续攻击本届政府在该议题方面的可信度,而我们实际看到数据显示消费者信心在改善."

消费者信心数据远高于路透调查中值78,消费者对经济整体感觉变好.

数据公布后,美国股市随后上涨,不过正午时转跌,因最近攀至五年新高后,难以有所进展.

汤森路透/密歇根大学调查报告的编撰人员称,10月信心意外上升,是因消费者对经济的长期和短期感觉都变好.

"改变的是他们(消费者)对经济状况的评估,"调查主管Richard Curtin在声明中称."更多的消费者预期未来一年的经济状况'良好',也有更多的消费者预期未来五年经济形势'良好'".

消费者预期指数从73.5跃升至79.5,为2007年7月以来最高,远高于预期的74.

现况指数从85.7升至88.6,高于预期的86.

包括9月就业报告在内,还有其它一些振奋人心的经济数据,包括房价企稳,以及上个月美国制造业在萎缩三个月后恢复扩张.

美国经济周期研究所(ECRI)周五公布,上周美国经济领先指标升至127.7,前一周修正值为126.2.该指数的年率化增长率升至2011年5月以来的最高水平5.7%.

楼市也有乐观迹象,摩根大通(JPM.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)周五都公布了创纪录的获利,因今年楼市复苏提振了这两家银行的抵押贷款业务.

"我们相信楼市已经渡过难关,"摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在一份声明中称.

不过美国经济走向仍不确定.欧洲多数地区陷入衰退,中国经济放缓.最近的一项路透调查显示,尽管分析师不再像前几个月那样大幅下调美国经济增长预测,但仍仅预期今年增长2.1%,明年增长2%.

另一份报告显示,美国9月生产者物价涨幅高于预期,因汽油成本飙升,不过基础通胀压力温和,显示美国联邦储备理事会(美联储,FED)仍有空间实施其新的货币刺激计划.

"扣除食品和能源,你会发现数据没有变化,实际上可能比预期疲软一点,"Decision Economics分析师Cary Leahey称.

"这样的能源价格对经济不利,也是经济增长年率无法超过2%的一个原因."

劳工部周五公布,经季调的生产者物价指数(PPI)上月上升1.1%.路透调查访问的分析师预期为增长0.7%.8月增长1.7%.

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消费者信心图表,请点击(link.reuters.com/jar33t)

生产者物价图表,请点击(link.reuters.com/jeq33t)

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劳工部的这项报告与消费者信心调查结果一致.消费者信心调查显示,消费者的一年通胀预期从3.3%降至3.1%,五至10年通胀预期则触及2009年3月以来的最低,从2.8%降至2.6%.(完)