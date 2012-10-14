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亚洲 | 2012年 10月 14日 星期日 09:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 60.64 -0.89 -1.45 1166260

搜狐 (SOHU.O) 39.61 -0.56 -1.39 205499

网易 (NTES.O) 52.73 +0.30 +0.57 317865

百度 (BIDU.O) 111.22 +2.18 +2.00 4675407

亚信科技 ASIA.O 9.92 -0.58 -5.52 431470

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.12 +0.09 +0.60 1712262

联电 (UMC.N) 2.02 -0.01 -0.49 249336

日月光 (ASX.N) 3.66 -0.09 -2.40 83753

矽品精密 (SPIL.O) 5.27 -0.10 -1.86 438354

和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 +0.02 +2.64 61725

友达 (AUO.N) 3.45 +0.01 +0.29 68272

中华电信 (CHT.N) 31.39 -0.21 -0.66 39181

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.17 -0.27 -0.67 400544

香港

中国移动 (CHL.N) 54.28 -0.15 -0.28 96877

中国联通 (CHU.N) 17.09 +0.19 +1.12 150165

中国电信 (CHA.N) 59.03 -0.41 -0.69 10148

中芯国际 (SMI.N) 1.83 -0.03 -1.61 7111

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.98 +0.00 +0.00 1408

(完)

--整理 张涛

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