〔全球汇市〕10月9日止当周美元空仓降至一个月低位--CFTC,路透数据

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透纽约10月12日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客连续第二周减持美元空头仓位,空仓规模降至一个月最低水平
10月9日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的163.1亿美元减至64.3亿美元,为9月11日以来最低.
日圆净多头仓位减少一半以上至12,914口.澳元多头仓位急剧下降.
在存在西班牙可能申请救助的不确定性情况下,欧元净空头仓位增多.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月9日当周 10月2日当周
多头仓位 40,778 52,696
空头仓位 27,864 23,361
净仓位 12,914 29,335
欧元(125,000欧元为1口)
10月9日当周 10月2日当周
多头仓位 39,946 48,335
空头仓位 112,516 98,600
净仓位 -72,570 -50,265
英镑(62,500英镑为1口)
10月9日当周 10月2日当周
多头仓位 54,190 64,726
空头仓位 31,618 34,632
净仓位 22,572 30,094
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月9日当周 10月2日当周
多头仓位 11,676 12,641
空头仓位 11,982 13,625
净仓位 -306 -984
加元(100,000加元为1口)
10月9日当周 10月2日当周
多头仓位 106,300 112,706
空头仓位 10,672 11,530
净仓位 95,628 101,176
澳元(100,000澳元为1口)
10月9日当周 10月2日当周
多头仓位 78,524 98,600
空头仓位 38,710 34,857
净仓位 39,814 63,743
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月9日当周 10月2日当周
多头仓位 21,075 25,298
空头仓位 4,365 3,917
净仓位 16,710 21,381(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。