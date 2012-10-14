版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 14日 星期日 14:39 BJT

〔全球汇市〕10月9日止当周美元空仓降至一个月低位--CFTC,路透数据

路透纽约10月12日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客连续第二周减持美元空头仓位,空仓规模降至一个月最低水平

10月9日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的163.1亿美元减至64.3亿美元,为9月11日以来最低.

日圆净多头仓位减少一半以上至12,914口.澳元多头仓位急剧下降.

在存在西班牙可能申请救助的不确定性情况下,欧元净空头仓位增多.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月9日当周 10月2日当周

多头仓位 40,778 52,696

空头仓位 27,864 23,361

净仓位 12,914 29,335

欧元(125,000欧元为1口)

10月9日当周 10月2日当周

多头仓位 39,946 48,335

空头仓位 112,516 98,600

净仓位 -72,570 -50,265

英镑(62,500英镑为1口)

10月9日当周 10月2日当周

多头仓位 54,190 64,726

空头仓位 31,618 34,632

净仓位 22,572 30,094

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月9日当周 10月2日当周

多头仓位 11,676 12,641

空头仓位 11,982 13,625

净仓位 -306 -984

加元(100,000加元为1口)

10月9日当周 10月2日当周

多头仓位 106,300 112,706

空头仓位 10,672 11,530

净仓位 95,628 101,176

澳元(100,000澳元为1口)

10月9日当周 10月2日当周

多头仓位 78,524 98,600

空头仓位 38,710 34,857

净仓位 39,814 63,743

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月9日当周 10月2日当周

多头仓位 21,075 25,298

空头仓位 4,365 3,917

净仓位 16,710 21,381(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐