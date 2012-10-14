〔欧洲政经〕撙节协议料能在10月18日欧洲峰会前达成--希腊总理

路透雅典10月13日电---希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称,希腊预期在10月18-19日欧盟领导人开会前能与国际贷款人就新的撙节计划达成协议,并预期欧盟和国际货币基金组织(IMF)弥合在如何削减希腊债务问题上的分歧.

希腊与欧盟、欧洲央行(ECB)和IMF谈判新的减支和改革行动,以换取下一笔贷款的发放,但谈判耗时比此前预期的更久.希腊称若得不到这笔315亿欧元(408.5亿美元)的贷款,11月末希腊资金将用尽.

萨马拉斯在希腊日报Kathimerini周日版刊登的访问中称,他预计能在欧盟峰会前及时达成协议.

"届时,两件事将有结果,"他称.

"首先,我们将就发放贷款所要求的财政和结构改革完全达成协议,其次,欧洲和IMF极可能克服关于如何确保债务可持续性问题的分歧."(完)