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亚洲 | 2012年 10月 14日 星期日 14:05 BJT

〔表格〕韩国9月出口确认为较上年同期下滑2%,凸显全球经济脆弱状况

路透首尔10月14日电---韩国关税厅公布修正数据显示,9月出口较上年下滑2.0%,略逊于初值下滑1.8%,凸显全球经济仍然脆弱的状况.

韩国关税厅修正数据显示,9月向欧盟出口较上年减少5.1%,向美国出口减少0.5%.向中国出口则增加1.0%.

经修正后,韩国第三季出口较上年下降5.6%,与初值相同.

韩国输出入银行调查显示,第四季出口料较上年下降约5%.

以下为韩国关税厅发布的9月外贸修正数据:

9月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差3.1 +3.2

出口额(10亿美元) 45.6 45.7

(较上年同期变动%) -2.0 -1.8

进口额(10亿美元) 42.5 42.5

(较上年同期变动%) -6.1 -6.1

* 初值为韩国知识经济部2012年10月1日公布的数字.(完)

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--编译 王丽鑫;审校 张涛

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