《美债一周展望》公债价格因通胀迟滞而上扬,市场关注欧盟峰会

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国9月核心生产者物价指数持平

* 对西班牙是否将寻求救助的忧虑持续

* 美联储在卖短买长操作中买入18.89亿美元长债

路透纽约10月12日电---美国公债价格周五上扬,因数据显示美国核心通胀迟滞,且投资人关注下周更多数据和欧盟领导人关键峰会,以及西班牙可能提出救助申请.

指标美国10年期公债收益率连跌四周,因全球经济成长和欧债危机持续的不确定性犹存,公债价格受到提振.

分析师表示,美联储最新的购债计划也令较长期公债进一步上升.

下周,投资人将关注欧盟领导人于10月18-19日举行的峰会,特别是西班牙救助的可能性.但一些分析师表示,西班牙可能拖延金援申请.

"西班牙的资金情况和相对有限的市场压力,将令该国政府不会很快寻求金援."美银美林分析师表示.

"我预计申请救助的时机要看市场压力、可能的条件以及国内和欧洲整体政局."

下周将公布的重要数据包括10月15日的9月零售销售,从该数据可以判断是否消费者信心增强转化为支出增加.

周五,美国公布9月生产者物价指数(PPI)升1.1%,主要因汽油价格跳升9.8%.但债市交易商更关注其中的不计入食品和能源的核心PPI较8月持平.

核心PPI迟滞令持有美国公债和其他固定收益证券更具吸引力,因通胀加速会蚕食债券价值.

通胀趋势"牢牢受控,这对债市有帮助".Wells Fargo Advisors高级固定收益策略师Brian Rehling表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格涨03/32,收益率报1.660%,周四尾盘报1.6681%.

30年期公债US30YT=RR价格涨09/32,稍早一度在海外市场下挫18/32,收益率尾盘报2.834%,周四尾盘报2.848%.

随着本周升势动能消竭,公债价格脱离日高.

"升势动能消退,"Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示,"没有什么对市场非常有利的消息,也没有真正不利的."

自美联储上月推出第三套量化宽松政策后,10年期公债收益率已经下滑近25个基点,30年期公债收益率下挫约30个基点.

较长期公债交投震荡,成交清淡,债市交易商和投资人调整投资组合为本周660亿美元的公债发售预留空间.

路透/密西根大学消费者信心指数升至五年最高的83.1,令投资人对美国经济放缓的担忧减轻后,较长期公债价格从高位回落.

西班牙周五表示,一项欧洲购债计划已准备就绪可以使用,欧元区内绝对没有针对西班牙求援的政治阻力.

供应方面,美联储在其扭转操作中买入18.89亿美元2036年2月至2042年8月到期的公债.(完)

--编译 李军;审校 母红

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