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亚洲 | 2012年 10月 14日 星期日 14:01 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,巴拿马和海岬型船运价劲升

路透10月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因海岬型船和巴拿马型船运费上涨.

波罗的海乾散货运价指数上涨2.55%,报926点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨4.42%至1,914点,日均获利上涨703美元至11,074美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

RS Platou Markets分析师称,"尽管美国嘉吉等贸易商很活跃,但在我们看来,矿商力拓和必和必拓是运价上涨的主要原因,他们昨天合计又租用了6-7艘海岬型船."

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨3.32%至871点,该型船舶日均获利上涨221美元至6,937美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

分析师称,热媒和谷物运输支撑巴拿马型船运价.

灵便型船舶日均获利上涨1美元至6,536美元,超灵便型船舶的日均获利下滑82美元至8,110美元.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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