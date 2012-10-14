〔货币市场〕回购利率高企料持续到美国新债标售结算

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路透纽约10月12日电---一般抵押品回购利率或将维持高位,至少到周一美国财政部最近的公债标售结算.

政府本周共标售660亿美元三年期,10年期和30年期公债.

公债结算"将使抵押品在已经很高的基础上继续增加,"IFR市场分析师Roseanne Briggen称.

英国银行业者协会称,在海外市场,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周五为0.33425%,低于周四的0.34025%.

市场无视标准普尔调降西班牙债信评级,认为此次降级可能让西班牙更接近请求欧洲央行(ECB)救援.

意大利总理蒙堤周五称,如果西班牙向ECB求助,将会安抚金融市场.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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