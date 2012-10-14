〔货币市场〕回购利率高企料持续到美国新债标售结算

标题新闻：惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“CCC”
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路透纽约10月12日电---一般抵押品回购利率或将维持高位,至少到周一美国财政部最近的公债标售结算.
政府本周共标售660亿美元三年期,10年期和30年期公债.
公债结算"将使抵押品在已经很高的基础上继续增加,"IFR市场分析师Roseanne Briggen称.
英国银行业者协会称,在海外市场,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周五为0.33425%,低于周四的0.34025%.
市场无视标准普尔调降西班牙债信评级,认为此次降级可能让西班牙更接近请求欧洲央行(ECB)救援.
意大利总理蒙堤周五称,如果西班牙向ECB求助,将会安抚金融市场.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
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