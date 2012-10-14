(重温稿)〔中港个股〕中兴通讯前三季预亏逾16亿,毛利率下降及伊朗市场影响不利

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海10月14日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周日发布业绩预告称,前三季预计亏损16.5亿元-17.5亿元人民币,因毛利率同比下降,以及配合美国商务部调查伊朗市场影响不利.
中兴通讯表示,第三季度营业收入同比下降约13%,主要系部分国际项目工程进度延迟,以及国内运营商集采模式对收入确认影响所致;同期总体毛利率亦同比下降约13个百分点.因此,虽然前三季度营业收入同比有所增长,但总体毛利率仍同比下降.
另外,因美国正在调查中兴通讯及控股子公司与伊朗的交易,公司正在配合调查,因此伊朗市场对经营业绩亦造成不利影响.
本月稍早,美国思科(Cisco Systems)(CSCO.O)因伊朗市场相关问题,已中止与中兴合作协议.
中兴通讯上半年实现净利润24.49亿元,同比下降68.17%,因投资收益下降、汇兑损失及部分运营商网络合同招标推迟等.[ID:nSB1739556]
中兴通讯2011年前三季实现净利为10.69亿元.中兴通讯A股周五收报10.50元,三个月来累计下跌21.23%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。