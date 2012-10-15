〔金砖国家〕10月12日股汇市收盘纵览

路透10月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月12日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF微涨0.08%,报996.70点.

中国股市:沪综指收盘小涨.分析师指出,由于盘中始终未能出现持续领涨板块,场内谨慎人气仍未能改观,沪综指继续在2,100点附近小幅盘整.沪综指.SSEC收报2,104.932点,微涨2.064点,或0.10%,全周累计仅小涨0.9%;上海A股今日全日成交513亿元人民币,上日为566亿元.[.SSCN]

香港股市:收于5月3日以来的高点,并连续第六周上涨.中资银行股表现强劲提振大盘,因投资者预期中国政府将进一步采取措施支撑经济.恒生指数.HSI收升0.7%至21,136.4点,本周上涨0.6%.恒生国企指数.HSCE 收高1.1%,报10,345.3点,本周上涨3.8%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS连续第三日创收盘历史新高,并延续上日冲关势头,开盘即攻破6.2700整数关口,至此人民币已连续第十周保持上涨态势.而中间价今日亦跳空高开突破两个多月来的波动区间,带动成交价延续近期升值态势.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,470点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4142元.[CNY/CN]

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印度股市:结束五周连涨之势,Infosys(INFY.NS)重挫,因该公司成长前景令投资者失望,同时在下周关键的通胀数据公布前,市场持谨慎态度.指标BSE指数.BSESN收低0.69%,或129.57点,报18,675.18点.该指数本周累计下滑1.39%.[.BO][ID:nL3E8LC4ZO]

印度汇市:印度卢比小跌,录得三个半月来最大单周跌幅,受累于石油进口商对美元的买需,而且追随了国内股市的跌势.印度卢比/美元INR=D2收报52.8050/8150,较上交易日收盘价52.6850/6950下滑0.2%.本周该货币对累计下跌1.8%,录得6月22日止当周以来最大一周跌幅.[INR/][ID:nL3E8LC5EI]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,472.360点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.12%至786.45点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微跌0.07%至31.0300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微跌0.05%,报40.2400.

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巴西股市和汇市因适逢节日而休市.

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南非股市:小幅收低,兰特/美元ZAR=D3走坚挫伤Harmony Gold(HARJ.J)等资源类公司的股价.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.24%,报32,276.07点.综合指数.JALSH跌0.16%,报36,440.05点.[.J][ID:nL5E8LCOM3]

南非汇市:南非兰特/美元涨至一周高位,此前运输业雇主称已达成薪资协议,以结束为期三周的卡车司机罢工.0430GMT公布这一决定后,兰特/美元涨至8.61.0640GMT时,兰特/美元ZAR=D3已部分回吐上述涨幅,但仍上扬0.33%,报8.6310,周四纽约市场收报8.66.[ZAR/][ID:nL5E8LC313](完)