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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 06:37 BJT

全球外汇市场10月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲8月房屋融资与投资房屋融资

0430 - 日本8月工业生产修正值

0715 - 瑞士9月生产者物价

1200 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表讲话

1230 - 美国9月零售销售

1230 - 美国纽约联邦储备银行10月制造业指数

1400 - 美国8月企业库存

1645 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话

1710 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲

2145 - 新西兰第三季消费者物价指数(CPI)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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