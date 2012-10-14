《一周经济焦点》欧元区无所作为令市场焦点转向中国数据与企业财报

* 欧元区不太可能摆脱无所作为状态

* 市场聚焦中国将发布的多项数据

* 美国企业财报季进入高潮

路透伦敦10月14日电---外界对欧元区应对危机方面的迟缓行动渐感不耐,而欧洲央行(ECB)对于挽救欧元的承诺尚未落实在行动上.

市场可能会放弃对下周将举行的欧盟领导人峰会打破僵局的任何希冀,只是将目光牢牢盯在中国将发布的多项经济数据,与美国企业财报方面.

西班牙迟迟难以决定是否寻求外部援助,令承诺会购买受困欧元区国家公债的欧洲央行也帮不上忙.

如果投资者的挫败情绪转而推高意大利和西班牙的借贷成本,这可能成为一个转折点,迫使西班牙申请欧元区救助基金的帮助.但到目前为止,市场还是信任欧洲央行总裁德拉吉,西班牙公债收益率(殖利率)也只是微幅上升.

"较低的收益率水平缓和了近期内采取行动的压力.但是我们估计,在(西班牙)10月21日的地区选举以及欧盟峰会之后,马德里很可能不得不彻底澄清其立场."花旗欧元区分析师Juergen Michels说.

国际货币基金组织(IMF)在东京举行的年会公开表达了愤怒情绪.该组织称,欧元区仍面临来自"资本外逃、解体疑虑和经济下滑下行螺旋"的威胁,并呼吁各方迅速行动起来,加深金融与财政一体化.

但欧盟最大金主德国不愿这样做,而布鲁塞尔峰会采取重大举措似乎也时机未到.

欧盟、IMF和欧洲央行三家贷款方的检查员继续检视希腊千疮百孔的资产负债表,直到下个月才会完成报告;西班牙下周末的地区选举也让首相拉霍伊有了合理的藉口再多拖延一段时间才决定是否求援.

尽管西班牙政府官员坚称地区选举并非决定是否求援的因素,但似乎也并不感到急迫.