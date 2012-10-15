〔欧洲政经〕德财长称希腊不会违约,退欧将危及希腊自身和整个欧元区

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透新加坡10月14日电---德国财政部长朔伊布勒周日称希腊不会违约,但警告若希腊果真退出欧元区,对整个欧元区和希腊自身都会造成损害.
"我认为,希腊不会出现国家破产的情况."朔伊布勒在新加坡的一场商界领袖会议上表示,"希腊必需开展大量严肃认真的改革…人人都相信希腊政府正在采取必要举措."
希腊总理萨马拉斯表示,预期在10月18-19日欧盟领导人开会之前,该国将能与贷款方达成新的撙节协议,欧盟和国际货币基金组织(IMF)将弥合在如何削减希腊债务方面的分歧.
朔伊布勒表示,"我们认为,揣测希腊会离开欧元区没有任何意义,希腊退欧对欧元区和希腊而言都将是非常有害的."
德国基督教社会联盟(CSU)总书记Alexander Dobrindt在德国电台谈到他对希腊"B计划"的构想.该政党也是梅克尔执政联盟的一部分.
他认为,这个受衰退冲击的国家将有序退出欧元区,随后会获得来自欧盟类似马歇尔计划的救助,并最终有机会回到欧元区.
"希腊仍留在欧元区内是危险的.改革措施并不奏效,长期而言将令该国岌岌可危.在我看来,这不是一个骄傲国度和一群骄傲人们的未来."他表示.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，