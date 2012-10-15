《美国企业焦点》第四季展望负面倾向严重,加剧业绩之忧

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透纽约10月12日电---美国第三季财报季才刚刚拉开序幕,就已经有一些美国公司对第四季拉响了警报.
迄今为止,对刚开始两个礼拜的第四季,负面展望显然要多于正面.汤森路透数据显示,目前标普500成分股公司中发出负面展望的有11家,发出正面展望的为零.
同时,可比期限内的第三季财测显示,有六家展望为负面,没有正面展望.
这种情况并不新鲜--公司集体调降门槛,以求大幅超越预估,获得"惊人"表现来提振股价上涨.本财报季尚未发生这种情况,但投资者对此保持着警惕.
"其实问题在于,这是公司在试图降低门槛和目标,可以让自己更轻松的超越,还是真的反映出全球经济放缓带来了巨大风险."投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示.
然而目前为止的情况是,美国公司第三季业绩要想胜过分析师预期,比以往来的更加艰难.汤森路透数据显示,业绩超越预估的企业占59%,低于62%的长期均值.而且同比增长料将在三年来首次呈现负值.
他表示,营收趋势同样疲弱:已公布财报的企业中有50%的营收超乎预期,平均值为62%.
**对中国的担忧与日俱增**
第三季财报持续发出警讯,拖累获利预估.(KSS.N)等其他零售商也发布警讯,这些公司要到11月初才会公布财报.
"对许多公司而言,尤其是仰赖全球成长的跨国公司,我认为中国和欧洲是其担忧所在,"Meckler表示.
汤森路透的调查显示,标普500家公司对第三季的负面预测中,欧洲是最常被提到的原因,但对中国的担忧也与日俱增.
中国经济的放缓料成为影响美国科技业获利最大因素之一.自7月1日以来,科技公司的预估已减少10.4%,为仅次于材料业第二差者,材料业也深受海外需求所左右.
软体厂商Adobe Systems (ADBE.O)是调降第四季财测的公司之一.
美国铝业(AA.N)并未给出第四季获利预估,将其2012年全球铝消费增长率预估从之前的7%调降至6%,并指称中国为主要因素.
汤森路透业绩分析师Greg Harrison表示,如果获利优于预期的公司比例在59%,将创下2008年第四季以来该比例最低的一季.
汤森路透公布数据显示,预计第四季标普500家公司的获利将成长9.6%,略低于10月1日预计的增长9.9%.
分析师表示,如果这种趋势持续,股票可能进一步下跌.标普500指数.SPX自周三以来下跌0.2%,较9月14日创下的年内高位下滑3.1%.
但投资公司T3 Equity Labs的创始人Mike Jackson认为,最近几周横扫市场的悲观情绪有些过度.
他表示,"分析师的消极反应过度,积极反应滞后."
他认为,标普500指数中工业、电信业和能源板块第三季获利最有可能意外上行.能源部门获利预估已遭大幅调降.(完)
--编译 程琳/戴素萍/王翔琼;审校 孙茉莉
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民