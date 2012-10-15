〔中国公开市场〕一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海10月15日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.

他们并称,在不同期限逆回购操作的时间分布上,七天期在周二和周四都可能进行,而28天期有望在周二进行,14天期品种则仅在周四.这与上周操作情况相同.

上周公开市场净投放量较国庆长假前一周缩逾五成至1,640亿元人民币;不过面对节后因例行调整准备金引发的短暂流动性缺口,央行仍及时出手援助,显示逆回购应对资金面变化的灵活性.[ID:nSB2042573][CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)