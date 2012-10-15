《全球重要经济事件一览表》--10月15日-10月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)
10月15日(一)
东京--日本央行副总裁山口广秀出席日本证券分析师协会(SAAJ)与亚洲证券与投资联合会(ASIF)联合主办的50周年纪念大会.
加拿大纳奈莫--加拿大央行总裁卡尼在温哥华岛经济联盟峰会上发表讲话(1920).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(至10月17日).
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在全美商业经济协会(NABE)第54届年会上讲话(1200).
曼谷--亚欧财长暨官员年会.
弗吉尼亚州罗诺克--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在一场商界和政界领袖会议上发表题为"经济前景,2012年10月"的演讲(1645).
密苏里州圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在经济教育第三次年度经济论坛发表题为"美国经济和货币政策"的演讲(1710).
10月16日(二)
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在财经女性协会(Financial Women's Association)发表题为"经济远景"的演讲(0030)
悉尼--澳洲央行公布10月2日货币政策会议记录.
维也纳--奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)公布2013年预算案(0700).
波士顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在萨福克大学发表题为"金融监管"的演讲(1600).
10月17日(三)
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(最后一日).
伦敦--英国央行公布10月3日-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.
10月18日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明安排.
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).
奥斯陆--挪威央行公布第三季借贷活动调查(0800).
10月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一天).
东京--日本央行总裁白川方明在信用联盟协会会议上发表讲话(0635).
10月22日(一)
苏黎世--瑞士央行发表2012年10月统计月报和银行业统计月报(0700).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
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