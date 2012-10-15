一男子因泄露王立军案侦办信息被拘留七天

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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(本文由路透中文网编译)
路透北京10月13日电---《成都日报》周六报导称，一男子因在互联网上泄露王立军案相关侦办信息，被行政拘留7天。
《成都日报》引述成都国家安全局的通报称，一位毛姓男子被行政拘留。
报导称，某航空公司职员王某利用职务之便将乘客的重要身份信息提供给毛某。毛某擅自将国家安全机关侦办王立军案件的相关信息公布在互联网上，故意泄露了国家安全工作的秘密，造成了恶劣影响。
报导指出，国家安全机关还对王某予以警告。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。