〔中国外汇〕中行10月再次下调英镑、欧元和澳元的外币存款利率--网站

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透北京10月15日电---中国银行(601988.SS)(3988.HK)网站信息显示,自10月8日起,该行再次下调英镑、欧元和澳元存款利率,距离上次下调外币存款利率仅一个多月.
因受中国经济复苏不确定性和美元升值预期的影响,中国境内企业持有外币资产意愿正不断增强,已使银行外币存款业务承压.此前8月下旬,中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)和中行均下调包括美元和欧元在内的部分外币存款利率.
中行网站显示,此次下调的外币存款中,欧元活期存款利率由0.01%降至0.005%,7天通知存款利率从之前的0.01%下调至0.005%,1个月期从0.05%降至0.03%,1年期从0.7%降至0.2%.而其他仍然与此次中行调整前的利率基本持平.
中行英镑的利率下调幅度也较大.调整完成后,英镑的活期利率仅为0.05%,一年期仅为0.1%.而工行、农行相应期限的英镑利率水平为0.125%和0.75%.澳元的利率调整则主要体现在活期和一个月的短期利率水平上.
中国证券报援引业内人士指出,存款利率下调的原因是今年以来人民币升值预期减弱,中国内地企业和居民持有外汇意愿增强,外币存款增长较快,但外汇贷款需求减弱,外币存贷款之间出现供需失衡,银行面临外币业务的收益压力.同时主要发达经济体下调利率或维持低利率政策,使得外币资金利差收窄.
业内人士预计,此次中行又一轮的领衔下调外币存款利率,可能会进一步带动其他银行的外币利率调整.
中国证券报报导并称,与外币利率调整相呼应,人民币的存款利率调整也出现了差异化更加明显的情况.16家上市银行的人民币存款利率显示,宁波银行和南京银行(20万元及30万元以上)的整存整取的2年、3年、5年期的存款利率分别上浮至4.125%、4.675%和5.225%;其他银行均为3.75%、4.25%和4.75%.而工农中建交五家大型银行短期利率又明显低于其他银行.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。