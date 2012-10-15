〔中港个股〕中兴通讯获利预警后股价大挫,分析师下调未来盈利预测(更新版2)

(新增分析师评论及股价反应)

* 中兴通讯前三季净亏逾16亿元

* 公司前期低价抢单的恶果显现

* 分析师下调盈利预测

路透上海10月15日电---近期正卷入美国国会调查的中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)突然预告其前三季业绩大幅亏损逾16亿元人民币,公司前期以低价抢占海外市场的负面影响开始显现.周一早盘其A股和H股股份大跌,分析师下调未来盈利预测或短期评级.

本地时间10:45,中兴通讯H股(0763.HK)报10.64港元,跌1.9港元,或15.15%,之前曾低至10.38港元,跌幅达17.2%.而A股自开盘起即封住跌停位9.45元,跌1.05元.

"这严重低于我们的预期,因为公司在三季度确认了大量低毛利订单,"申银万国分析师王晶指出,这些订单主要来自2010年以来公司的"大国大T(Telecom)"战略,即为进入全球主流运营商市场,牺牲了短期盈利.

他在其短评中指出,维持中兴通讯"中性"评级,下调公司盈利预测.预计中兴通讯2012年至2014年的每股盈利分别为-0.07元,0.59元和0.77元.

全球第四大电信设备供应商--中兴通讯周日晚间发布公告称,前三季预计亏损16.5亿元-17.5亿元,单第三季预计亏损19亿元-20亿元,因毛利率同比下降,以及配合美国商务部调查伊朗市场影响不利.

"(中兴通讯)股价将面临短期抛压,"瑞银最新报告指出,尽管公司三季度毛利大减是一次性的,但公司需要数个季度才能让其毛利回复至正常水平.

中兴通讯公告指出,第三季度营业收入同比下降约13%,主要系部分国际项目工程进度延迟,以及国内运营商集采模式对收入确认影响所致;同期总体毛利率亦同比下降约13个百分点.另外,因美国正在调查中兴通讯及控股子公司与伊朗的交易,公司正在配合调查,因此伊朗市场对经营业绩亦造成不利影响.

本月稍早,美国思科(Cisco Systems)(CSCO.O)因伊朗市场相关问题,已中止与中兴合作协议.

另据证券时报周一报导,公司管理层对目前的经营结果表示歉意,并决定集体降薪.管理层并表示,第四季公司将以利润为中心,全力提高订单盈利性,同时针对过往亏损项目,限期减亏、扭亏;并将对长期亏损且在短期内无法扭亏的代表处进行裁撤等.

中兴通讯上半年实现净利润24.49亿元,同比下降68.17%,因投资收益下降、汇兑损失及部分运营商网络合同招标推迟等.[ID:nSB1739556] 而去年前三季中兴通讯实现净利为10.69亿元.(完)

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