奥地利冒险家从天际超音速跳伞成功

(本文由路透中文网编译并提供)

路透新墨西哥州罗斯威尔10月14日电（记者 Zelie Pollon）---奥地利冒险家菲利克斯·鲍姆加特纳（Felix Baumgartner）周日乘坐太空舱，由一巨大氦气球升至3.9万米太空边缘，而后纵身跳向地球，并成功着陆。

“我们爱你，菲利克斯!”在美国新墨西哥州罗斯威尔地面指挥中心聚集的观众高呼。同时，有逾800万人在网上观看了他的冒险。

国际航空联合会（Federation Aeronautic International）认证官员阿特利（Brian Utley）在之后新闻发布会上发布的初步数据显示，鲍姆加特纳下降速度达到1,342.8公里每小时。

这一速度让鲍姆加特纳实现了他的一个目标：成为第一个超越音速（1,110公里每小时）的跳伞者。当天正好是美国传奇飞行员查克·叶格（Chuck Yeager）于1947年10月14日驾驶飞机突破音速的65周年纪念日。

初步数据表明，鲍姆加特纳突破了载人气球最高飞行、最高自由落体、无助力超音速飞行等多项世界纪录。

鲍姆加特纳成功着陆后，作出胜利的手势。他的父母很快上前给他拥抱，这是他父母首次到欧洲之外的地区旅行。鲍姆加特纳的女友也兴奋地跳起来拥抱他。

“这远比我之前预想的要难，”鲍姆加特纳说道，“有时你需要到特别高，才能知道你有多渺小。”

鲍姆加特纳曾以滑翔方式飞越英吉利海峡，还曾从马来西亚双子塔高空跳伞。（完）