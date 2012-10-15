土耳其禁止叙利亚飞机经过土领空

(本文由路透中文网编译并提供)

路透贝鲁特/安曼10月14日电---土耳其对叙利亚总统阿萨德政府的立场更趋强硬，土耳其禁止任何叙利亚飞机经过土耳其领空。此外，叙利亚反抗力量周日称，在叙土边境附近进一步打击了政府军力量。

土耳其与叙利亚的对抗局面在过去两周升级，多次发生越境交火。

土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周日称，该国领空对叙利亚飞机关闭。周六叙利亚已宣布禁止土耳其飞机经过其领空。

叙利亚境内流血冲突在过去两个月更趋恶化，但政府军与反抗军均未取得明显优势。（完）