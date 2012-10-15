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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 09:30 BJT

《汇市简讯》市场忽视中国优于预期的贸易数据,抛售风险资产

0110GMT

* 亚洲市场忽略中国优于预期的贸易数据,风险资产遭到抛售

* 欧元/美元接近1.2900,因此前在周末传出一连串负面消息

* 澳元/美元回吐盘初受中国贸易数据激励的涨幅,并测试1.0200

* 金价较周五收盘下跌逾11.00美元,美国股指期货则下滑0.2%

* 美元/坡元测试1.2240,上周五新加坡金管局维持干预汇市的政策(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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