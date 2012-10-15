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市场报道 | 2012年 10月 15日 星期一 09:33 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元下跌,对周末相关消息作出反应

0110GMT * 亚洲股市表现负面,受欧元区消息喜忧参半打压 * 1.2920下方的停止单和行权价在1.2900附近的期权支撑走势 * 200日移动均线切入位与1.2825附近的周四低点提供支撑 * 稍早所及高位1.2960为阻力位 * 技术图表(link.reuters.com/qys33t) --编译 王翔琼; 审校 隋芬

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