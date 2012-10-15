《中国债券市场每日交易备忘》--10月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 新奥(中国)燃气投资公司7亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 哈尔滨合力投资12亿元六年期固息债1280305,票面利率7.48% 江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融041271010,票面利率4.79% 国家电网100亿元一年期短融041253056,票面利率4.26% 绿地能源集团4亿元一年期短融041269028,票面利率5.32% 大唐发电( 0991.HK )( 601991.SS )30亿元九个月期超短期融资券011223002,票面利率4.15% ============================================================================== 三、缴款: 财政部266.7亿元七年期续发固息国债120016,发行价99.33元 国家开发银行40亿元一年期固息增发债120238,发行价100.01元 国开行60亿元三年期固息增发债120239,发行价100.1064元 国开行70亿元五年期固息增发债120240,发行价100.3105元 国开行60亿元五年期固息增发债120241,发行价100.2416元 国开行70亿元10年期固息增发债120242,发行价100.26元 南京浦口经济开发总公司12亿元七年期固息债1280307,票面利率7.10% 嘉定工业区开发集团8亿元六年期固息债1280312,票面利率6.71% 腾达建设( 600512.SS )2亿元一年期短期融资券 北京粮食集团3亿元一年期短融 申能股份( 600642.SS )10亿元一年期短融 开滦集团20亿元一年期短融 四川华西集团2亿元两年期中票 佛塑科技( 000973.SZ )3亿元五年期中票 深圳投资控股40亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部30亿元一年期储蓄国债111716到期兑付,票面利率3.85% 农业发展银行180亿元五年期固息债080417付息,票面利率3.70% 国开行30亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(三个月Shibor基准)090213付息,基本利差1.00% 国开行70亿元12年期发行人选择权(7+5)浮息债(一年定存基准)090214付息,基本利差1.40% 国开行300亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债090215付息,票面利率5.00% 亚泰集团( 600881.SS )10亿元三年期中票1082179付息,票面利率4.20% 保定天威英利新能源公司10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082180付息,票面利率4.30% 浙江能源集团15亿元三年期中票1082181付息,票面利率3.56% 北大方正集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082182付息,基本利差1.75% 财政部586.3亿元七年期固息国债110021付息,票面利率3.65% 农发行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)110402付息,基本利差-0.10% 浦发银行( 600000.SS )184亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1109001付息,票面利率6.15% 铁道部100亿元七年期固息债1180142付息,票面利率5.59% 铁道部100亿元20年期固息债1180143付息,票面利率6.00% 中国通用技术控股公司20亿元五年期中票1182269付息,票面利率6.08% 粤高速( 000429.SZ )( 200429.SZ )10亿元五年期中票1182270付息,票面利率6.79% 中国石油集团100亿元三年期中票1182271付息,票面利率5.80% 吉林昊融有色金属集团11亿元三年期中票1182272付息,票面利率8.40% 国际金融公司11.3亿元10年期固息债053001付息,票面利率3.40% 亚洲开发银行10亿元10年期固息债053101付息,票面利率3.34% 二重集团德阳装备公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088047付息,票面利率6.30% 山西焦煤集团15亿元七年期固息债0980139付息,票面利率5.60% 财政部287.1亿元七年期固息债100032付息,票面利率3.10% 上汽通用汽车金融公司15亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债1022004付息,基本利差0.75% 铁道部100亿元10年期固息债1080117付息,票面利率4.00% 铁道部100亿元15年期固息债1080118付息,票面利率4.10% 四川煤炭产业集团5亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080120付息,票面利率5.20% 中国人民银行200亿元三年期央行票据1101078付息,票面利率3.97% 国开行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)110223付息,基本利差0.75% 广东粤海控股25亿元三年期中票1182273付息,票面利率6.06% 中化股份20亿元七年期中票0882021付息,票面利率4.00% 财政部240亿元30年期固息国债090025付息,票面利率4.18% 财政部280亿元20年期固息国债100009付息,票面利率3.96% 央行160亿元三年期央票1001089付息,票面利率2.65% 农发行179.3亿元七年期浮息债(一年定存基准)100412付息,基本利差0.40% 财政部52.61亿元三年期储蓄国债101708付息,票面利率3.73% 无锡城投12亿元六年期固息债1080119付息,票面利率4.30% 大冶有色金属集团7亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080121付息,票面利率4.98% 徐州新城区国资经营公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080122付息,票面利率5.75% 首钢总公司90亿元五年期中票1082183付息,票面利率4.01% 财政部150亿元三年期储蓄国债111717付息,票面利率5.58% 财政部120亿元五年期储蓄国债111718付息,票面利率6.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行副行长易纲表示,今年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅有望保持在2.7% 左右,今后则需密切关注农业和农产品价格以及输入型通胀对CPI的影响.[ID:nSB2047919] --据中国证券报周一报导,国泰基金将于近期向有关部门递交国债ETF(上市交易基金)的 申报材料.业内人士认为,国债ETF的推出有利于打通银行间和交易所债券市场,将加快国债 期货上市的步伐.[ID:nSB2048113] --中国9月新增贷款总量低于预期,不过中长期信贷占比提升,加之广义货币供应量(M2)增速 创15个月新高,对经济增长而言属偏利好的政策环境,助增三季度经济增速可能已经触底,未来 有望稳步回升的预期.[ID:nSB2047615] 国家统计局今日公布9月工业品价格指数(PPI) (8月为-3.5%) 9月居民消费价格指数(CPI) (8月为2.0%) 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 边竞/曹巍浩; 审校 李宏薇