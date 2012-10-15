《全球主要央行会议预告》--2012年10-12月

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
10月23日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
10月24日--美联储FOMC宣布利率决定.
12月11日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
12月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
10月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
11月08日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月06日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
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日本央行
10月30日--货币政策会议.
11月19日--货币政策会议(至11月20日).
12月19日--货币政策会议(至12月20日).
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英国央行
11月7日--货币政策会议(至11月8日).
11月8日--公布利率决定.
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
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加拿大央行
10月23日--公布指标利率决定.
12月4日--公布指标利率决定.
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瑞士央行
12月13日--货币政策评估.
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澳洲央行
11月6日--召开利率会议.
12月4日--召开利率会议.
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新西兰央行
10月25日--公布指标利率.
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
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瑞典央行
10月24日--召开货币政策会议(至10月25日).
10月25日--公布利率决定.
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
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挪威央行
10月31日--货币政策会议.
12月19日--货币政策会议.
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。