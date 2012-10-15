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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:35 BJT

〔企业并购〕澳洲矿商Sundance乐观看待与中国汉龙集团的并购谈判

路透墨尔本10月15日电---澳洲铁矿石商Sundance Resources(SDL.AX)董事长周一称,公司乐观认为将能够完成以14亿美元将公司售予中国汉龙集团的交易.目前这宗交易已经拖延了一年时间.

汉龙原本应在10月1日前提交由中国国家开发银行出具的资金证明,但因中国长假影响,并且双方未能就融资条件达成一致,这一过程受到延误.汉龙今年8月第五次下调了对Sundance的要约出价.

"我们正在积极行动,预计会取得积极结果,"Sundance董事长George Jones对路透说.

谈判结果出炉前,Sundance股价暂停交易,其最新报价为每股0.34澳元,低于汉龙下调后的要约出价每股0.45澳元.(完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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