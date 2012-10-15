〔新闻稿〕中国9月CPI同比上涨1.9%,环比上涨0.3%--国家统计局

(以下是国家统计局周一公布的"2012年9月份居民消费价格变动情况"新闻稿全文)

2012年9月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.9%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨1.7%；食品价格上涨2.5%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨1.8%，服务项目价格上涨2.3%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.8%。

9月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格上涨0.2%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨0.4%，服务项目价格上涨0.3%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

9月份，食品价格同比上涨2.5%，影响居民消费价格总水平同比上涨约0.79个百分点。其中，鲜菜价格上涨11.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.30个百分点；鲜果价格上涨7.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.13个百分点；水产品价格上涨4.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；粮食价格上涨3.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；油脂价格上涨4.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；肉禽及其制品价格下降6.0%，影响居民消费价格总水平下降约0.48个百分点（猪肉价格下降17.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.68个百分点）。

烟酒及用品价格同比上涨2.4%。其中，酒类价格上涨5.1%，烟草价格上涨0.5%。

衣着价格同比上涨3.4%。其中，服装价格上涨3.7%，鞋类价格上涨2.3%。

家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.6%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.7%，耐用消费品价格上涨0.1%。

医疗保健和个人用品价格同比上涨1.4%。其中，中药材及中成药价格上涨2.5%，医疗器具及用品价格上涨1.8%，医疗保健服务价格上涨0.8%，西药价格上涨0.5%。

交通和通信价格同比下降0.2%。其中，通信工具价格下降11.4%，交通工具价格下降1.0%，车辆使用及维修价格上涨5.1%，车用燃料及零配件价格上涨1.2%，城市间交通费价格上涨1.1%。

娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.0%。其中，教育服务价格上涨2.6%，文娱费价格上涨2.0%，旅游价格上涨1.6%，文娱用耐用消费品及服务价格下降5.0%。

居住价格同比上涨2.3%。其中，住房租金价格上涨3.2%，水、电、燃料价格上涨3.2%，建房及装修材料价格上涨0.2%。

据测算，在9月份1.9%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.2个百分点，新涨价因素约为1.7个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

9月份，食品价格环比上涨0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.08个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨1.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.13个百分点（猪肉价格上涨2.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点）；蛋价格上涨5.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；粮食和油脂价格分别上涨1.0%和1.1%，两项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点；鲜果价格上涨0.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.01个百分点；鲜菜价格下降5.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.17个百分点；水产品价格下降1.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.04个百分点。

9月份，非食品价格环比上涨0.4%。其中，衣着、交通和通信、居住、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务价格分别上涨1.1%、0.4%、0.3%、0.3%和0.3%；烟酒及用品、家庭设备用品及维修服务价格持平（涨跌幅度为0）。居住中，水、电、燃料价格上涨0.3%。(完)

更多细节,请点选国家统计局网站(here)