〔路透调查〕日债多空动向指标升高,但仍处于负值区域

路透东京10月15日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债多空动向指标略有好转但仍处于负值区域,在国内供应备受关注之际,多数受访者预计指标公债收益率(殖利率)交投将盘整.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从一周前调查的负25升至负10.

调查显示全部受访者中有43.6%预计日债收益率将横盘整理,高于上周调查结果的41.7%.

有33.3%的受访者预计收益率本周将上涨,前次调查为41.7%.有23.1%的受访者预计收益率本周将下降,前次调查为16.7%.

对本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预测中值为0.770%,较上周五收盘水准高1个基点,比上次调查预测中值低1.5个基点.

多数受访者认为国内供求因素为未来一周影响市场的最重要因素,为7月23日以来调查的首次.

财务省本周二将标售五年期公债,周四将标售20年期公债.

周一,指标10年期公债收益率JP10YTN=JBTC持平于0.760%,10年期日债期货2JGBv1增长0.01点至144.23.

这次在线调查访问了主要机构的91名日本公债市场人士,有39名给出回覆,回覆率为42.9%.有13个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.(完)