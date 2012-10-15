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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:11 BJT

《汇市简讯》中国CPI数据符合预期,澳元/美元对此反应不大

0143GMT * 中国居民消费价格指数(CPI)符合预期,并未影响市场 * 澳元/美元在1.0200下方寻获一些买兴 * 稍早跌破周五低点1.0216,中断连续四天日低趋高的局面 * 在本周稍晚中国出炉重要数据之前,料会进一步处在区间交投.(完) --编译 王翔琼; 审校 艾茂林

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