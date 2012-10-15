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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:16 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在东京定盘后急跌,欧元/美元亦下滑

0152GMT * 欧元/日圆下跌,欧元/美元亦下滑;欧元/美元的下档停止单被敲出 * 如果欧元/美元持续在1.2900下方低位徘徊,欧元/日圆可能会进一步下滑 * 欧元/美元在小时图一目均衡云区底部1.2888有一定支撑 * 欧元/日圆在101.00前方获得一些支撑,该水准下方挂有少量停止单.(完) --编译 兰秀娟;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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