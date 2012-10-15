罗姆尼指责奥巴马不能“勇敢面对中国”

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿10月13日电---面对美国财政部推迟发布具有政治敏感性的汇率报告，美国共和党总统候选人罗姆尼周六指责奥巴马总统未能“勇敢面对中国”。
罗姆尼发言人Andrea Saul在声明中称：“（奥巴马）四年前就承诺要对中国操纵汇率问题‘展开交涉’，但他却再次食言了。”
“我们不能再花四年时间来看奥巴马无力勇敢面对中国，而罗姆尼会在成为总统的那天就正视（中国），”她说道。
美国财政部周五称，将半年度汇率报告推迟到20国集团（G20）财长会议后会发布。G20财长会议将于11月4-5日在墨西哥召开，意味着该报告不太可能在11月6日美国总统大选前发布。
美国财政部以前的汇率报告曾多次指出，中国不允许人民币汇率更快速升值，但无论是奥巴马政府还是之前的布什政府，都没有在报告中将中国列入汇率操纵国。
罗姆尼曾称，如果他赢得11月大选，会在就任第一天就宣布中国为汇率操纵国，理由是中国的贸易和汇率政策损及美国的工人和企业。
奥巴马则指责罗姆尼对中国是“口头上强硬”，并称罗姆尼在贝恩资本（Bain Capital）任职时曾裁减美国职位或向海外输送就业岗位。（完）
--编译 侯雪苹;审校 程芳
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