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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:31 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元回吐涨幅,中国数据助益甚微

路透惠灵顿/悉尼10月15日电---澳元和新西兰元周一下滑,新西兰元/美元触及一个月低点,受新西兰元/澳元卖盘拖累.

中国公布的乐观贸易数据稍早曾鼓舞澳元和新西兰元双双上行.对于符合预期的中国通胀数据,市场反应不大.

新西兰元/美元NZD=D4跌0.2%至0.8149,此前一度低见0.8131.在0.8130-0.8150之间料有坚实支撑,上档或在0.8220处受阻.

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