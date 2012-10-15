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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:31 BJT

〔中国债市〕江西赛维LDK太阳能公告称将如期兑付其短期融资券

路透上海10月15日电---中国江西赛维LDKLDK.N周一发布短期融资券兑付公告称,将于本月21日兑付短融"11江西赛维CP001".

江西赛维于去年在银行间债市发行的4亿元一年期短融"11江西赛维CP001",将于今年10月21日到期,由招商银行主承,票面利率7.59%.

自去年开始,江西赛维LDK太阳能就已遭遇打击,当时主要市场德国和意大利削减了太阳能产品的补贴.而在今年公司两次下调全年收入预估.该公司今年已经裁减了5,000多个工作岗位.(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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