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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:50 BJT

〔表格〕中国9月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

路透北京10月15日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据:

  环比增速(%)               2012年9月  8月  7月    6月     5月     4月     3月     2月     1月   11年12月   11月   10月     9月
  居民消费价格指数(CPI)        0.3     0.6  0.1   -0.6    -0.3    -0.1     0.2    -0.1     1.5      0.3     -0.2    0.1     0.5
  工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.1    -0.5 -0.8   -0.7    -0.4     0.2     0.3     0.1    -0.1     -0.3     -0.7   -0.7     0.0 
                     
  规模以上工业增加值           --     0.6  0.76    0.9r   0.37r   1.19r   0.64r   0.49r   0.98r   0.75r   0.76r   1.01r   0.84r
  固定资产投资(不含农户)       --     1.33 1.71   1.76r   1.18r   0.95r   1.96r   1.2r    1.46r   1.12r   1.83r   1.93r   1.44r  
  社会消费品零售总额           --     1.28 1.08   1.16r   1.17r   1.32r   1.41r   0.47r   1.66r   1.42r   1.43r   1.51r   1.42r    

  环比增速(%)            2012年二季度   一季度   2011年/四季度   三季度  二季度  一季度
  国内生产总值(GDP)          1.8          1.8         1.9r        2.4r    2.3r     2.2r

  中国三季度国内生产总值(GDP)以及9月工业、投资和消费数据则定于周四(18日公布).路透综合26家机构预测中
值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓.[ID:nSB2035855]

  注: r表示根据季节调整模型自动修正后的数据.
      -- 表示数据暂不可得(完)

  浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选[ECI/CN]

  --整理 乔艳红; 审校 林高丽

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