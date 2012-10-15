〔表格〕中国9月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京10月15日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据: 环比增速(%) 2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 居民消费价格指数(CPI) 0.3 0.6 0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 -0.1 1.5 0.3 -0.2 0.1 0.5 工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.1 -0.5 -0.8 -0.7 -0.4 0.2 0.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.7 -0.7 0.0 规模以上工业增加值 -- 0.6 0.76 0.9r 0.37r 1.19r 0.64r 0.49r 0.98r 0.75r 0.76r 1.01r 0.84r 固定资产投资(不含农户) -- 1.33 1.71 1.76r 1.18r 0.95r 1.96r 1.2r 1.46r 1.12r 1.83r 1.93r 1.44r 社会消费品零售总额 -- 1.28 1.08 1.16r 1.17r 1.32r 1.41r 0.47r 1.66r 1.42r 1.43r 1.51r 1.42r 环比增速(%) 2012年二季度 一季度 2011年/四季度 三季度 二季度 一季度 国内生产总值(GDP) 1.8 1.8 1.9r 2.4r 2.3r 2.2r 中国三季度国内生产总值(GDP)以及9月工业、投资和消费数据则定于周四(18日公布).路透综合26家机构预测中 值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓.[ID:nSB2035855] 注: r表示根据季节调整模型自动修正后的数据. -- 表示数据暂不可得(完) 浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选[ECI/CN] --整理 乔艳红; 审校 林高丽
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。