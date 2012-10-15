苹果10月23日将举行发布会 外界预计将发布iPad mini

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透旧金山10月12日电（记者 Poornima Gupta）---知情人士周五透露，苹果(AAPL.O)将于10月23日举行发布会。外界预计届时苹果将发布尺寸较小的iPad，以便与亚马逊(AMZN.O)和谷歌(GOOG.O)等公司的较便宜平板电脑产品竞争。
华尔街分析师数月来一直预测，苹果正计划推出一款更小、更便宜的iPad，以打压更便宜的竞争产品。分析师称，此举可能伤害苹果利润率，但可阻止竞争对手主导这一愈发重要的领域。
该知情人士未明确说明苹果将发布何种产品，苹果发言人也拒绝评论。但科技博客AllThingsD周五稍早报导称，苹果在该发布会上将发布小尺寸iPad。很多专家预计，苹果新品屏幕将为7-8英寸。
较小的iPad将直接与亚马逊的Kindle Fire HD及谷歌的Nexus 7平板电脑竞争。后两款设备屏幕均为7英寸，售价199美元。首款Kindle Fire于去年发布，已占据美国平板电脑市场五分之一的份额。
上述不愿具名的消息人士称，苹果将在10月23日发布会上发布一款新产品。仅仅数天之后，微软(MSFT.O)将于10月26日发布Windows 8操作系统和Surface平板电脑。
一名华尔街分析师称，他在访问亚洲零件供应商时，曾见过被媒体称为iPad mini的产品。
“我们实际上得到机会把玩过其中一家供应商使用的iPad mini工程机，”Topeka Capital分析师Brian White称。“7.85英寸屏幕的iPad Mini就像手套一样适合手掌，可以很容易放进运动上衣口袋，这为消费者提供在某些情境下更为便捷的iPad使用体验。”（完）
--编译 张家伟;审校 王燕焜
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民