苹果10月23日将举行发布会 外界预计将发布iPad mini

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路透旧金山10月12日电（记者 Poornima Gupta）---知情人士周五透露，苹果(AAPL.O)将于10月23日举行发布会。外界预计届时苹果将发布尺寸较小的iPad，以便与亚马逊(AMZN.O)和谷歌(GOOG.O)等公司的较便宜平板电脑产品竞争。

华尔街分析师数月来一直预测，苹果正计划推出一款更小、更便宜的iPad，以打压更便宜的竞争产品。分析师称，此举可能伤害苹果利润率，但可阻止竞争对手主导这一愈发重要的领域。

该知情人士未明确说明苹果将发布何种产品，苹果发言人也拒绝评论。但科技博客AllThingsD周五稍早报导称，苹果在该发布会上将发布小尺寸iPad。很多专家预计，苹果新品屏幕将为7-8英寸。

较小的iPad将直接与亚马逊的Kindle Fire HD及谷歌的Nexus 7平板电脑竞争。后两款设备屏幕均为7英寸，售价199美元。首款Kindle Fire于去年发布，已占据美国平板电脑市场五分之一的份额。

上述不愿具名的消息人士称，苹果将在10月23日发布会上发布一款新产品。仅仅数天之后，微软(MSFT.O)将于10月26日发布Windows 8操作系统和Surface平板电脑。

一名华尔街分析师称，他在访问亚洲零件供应商时，曾见过被媒体称为iPad mini的产品。

“我们实际上得到机会把玩过其中一家供应商使用的iPad mini工程机，”Topeka Capital分析师Brian White称。“7.85英寸屏幕的iPad Mini就像手套一样适合手掌，可以很容易放进运动上衣口袋，这为消费者提供在某些情境下更为便捷的iPad使用体验。”（完）