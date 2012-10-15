更正:《全球市场》亚洲股市下滑,因市场忧虑企业业绩

(更正:因译文有误,内文倒数第八段最后一句应为"而非确信",补充遗漏的"非"字)

* MSCI明晟除日本外的亚太股指跌0.3%,日经指数跌0.1%

* 澳元回吐早盘升幅

* 中国CPI和PPI数据下滑,为放宽政策刺激经济留出空间

* 美元指数升高,因风险资产下滑,打击美国原油期货

路透东京10月15日电---亚洲股市周一下滑,因第三季企业业绩即将公布之际市场忧虑全球经济成长,提振避险美元,进而打压大宗商品.

风险敏感资产下滑,美元指数.DXY升0.4%.

美元走强以及对经济放缓恐进一步打压燃料需求的担忧,推动美国原油期货CLc1跌逾1美元至每桶90.82美元.布兰特原油期货LCOc1下降0.6%至113.99美元.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.3%.

日本股市日经指数.N225下跌0.1%.

美股录得四个月来的最差周度表现,周五受金融类股拖累走低.很多金融机构将在未来几日公布业绩,包括花旗(C.N)、高盛(GS.N)和美国银行(BAC.N),此时正值外界对银行利润率萎缩感到担忧.

"人们很谨慎,不愿出手,不仅是对股市,对地产或整个资产类别都是如此.他们乐意把资金放在银行而非拿出来运作."Burrell & Co主管Richard Herring表示.

Herring表示,"我们可能需要看到一个良好的美国财报季,或是当前的环境得到改变,前景变得更加明确."

中国9月CPI和PPI增速双双下滑,给放宽政策以支撑经济增长留出了空间.[ID:nSB2048419]

周末的数据显示,政府支持经济增长的措施正在取得成效,且可能不需要更多政策行动,这给市场带来了一些正面讯息.[ID:nSB2047573]

中国9月末广义货币供应量(M2)增幅高于预期,出口增速接近预期的两倍,且进口反弹.[ID:nEAP30FD01]

"中国出口表现好于预期,台湾和韩国亦呈现类似情况,可能符合全球制造业PMI正在见底的状况,表明全球经济增长正在企稳或改善,"AMP Capital的投资策略主管Shane Oliver表示.

商品货币未能守住盘初升势,澳元兑美元AUD=D4下跌0.6%,至1.0204,接近于一周前所及近三个月低位1.0149.

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**美国带来风险**

欧元区债务危机拖延不决,因此即便是喜人的中国数据也无法完全驱散对全球经济放缓的忧虑.

贝莱德的执行长Laurence Fink周六接受专访时表示,由于西班牙是否求助存在不确定性和日渐逼近的"财政悬崖"威胁着美国经济,未来三、四个月市场将会紧张不安.他还警告称,美国股市在今年最后几个月可能进入修正,下跌5-10%.[ID:nSB2047769]

"市场还未完全反映出对'财政悬崖'的忧虑,但这是一个重大的下行风险,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Takao Hattori说.

Hattori并表示,如果不就减赤达成协议,那么1月2日预算节支自动全面启动,可能会影响到美国军事工业相关订单.

西方国家武器和战争支出增加的时代已经结束,各大武器制造商面临的环境将更具挑战.

Hattori还称,在欧洲将如何化解债务危机一事上,一直支撑市场的是预期和希望,而非确信.

欧元兑美元EUR=跌0.4%至1.2897,目前欧洲仍在西班牙和希腊债务问题解决措施上拖延不决.

投资人预期,债台高筑的西班牙将求取援助,令欧洲央行启动购买欧元区国家债券的计划.

他们也希望欧洲不要让希腊离开欧元区.

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称,政府预期在10月18-19日欧盟领导人会议之前,希腊能与国际贷款人就新的撙节计划达成协议,而且欧盟和国际货币基金组织(IMF)能在如何削减希腊债务问题上消除分歧.[ID:nSB2047653]

欧元区官员表示,他们正在考虑降低希腊庞大债务的新方法,因为希腊推迟改革而且经济持续衰退,已使其2020年实现债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%的目标难以企及.

欧元区官员并称,西班牙可能11月向欧元区要求救助.

亚洲信贷市场趋弱,iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差ITAIG5Y=MG扩大2个基点.(完)

--编译 石冠兰/王翔琼/丁琦/兰秀娟/张若琪;审校 张荻/隋芬/程琳/王丽鑫

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