美国财政部将汇率报告发布时间推迟至11月

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿10月12日电---美国财政部周五称，将把半年度汇率报告推迟到11月举行的20国集团（G20）财长会议后发布。此举可能招致美国共和党总统候选人罗姆尼新的抨击，他之前指责奥巴马政府对中国汇率政策问题立场软弱。
美国财政部的汇率报告具有政治敏感性，对美国主要贸易伙伴的汇率政策进行评估。该报告曾多次指出中国未允许人民币更快升值。
但不论是奥巴马政府还是之前的布什政府，都没有在报告中将中国列为汇率操纵国，而罗姆尼却曾誓言若能赢得11月大选，会在就任第一天就宣布中国为汇率操纵国。
美国财政部称，推迟发布汇率报告是为了在G20财长会议后“评估进展”。G20财长会议将于11月4-5日在墨西哥城召开，这意味着，该报告的出炉时机将在11月6日美国总统大选过后几乎已成定局。
罗姆尼竞选阵营称，奥巴马政府不应当推迟发布汇率报告。按照美国法律规定，汇率报告应分别于4月15日和10月15日发布。
美国国会议员和制造企业长期抱怨中国人为压低人民币汇率，以便中国企业在国际贸易中拥有价格优势。（完）
--编译 侯雪苹;审校 张家伟
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。