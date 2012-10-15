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债券 | 2012年 10月 15日 星期一 11:26 BJT

〔标题新闻〕EBRD未来两年将向在欧元区危机中受挫最重的欧洲东南部国家放贷40亿美元--总裁

注:欧洲复兴开发银行(EBRD).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LD0ZZ]

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