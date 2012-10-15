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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 11:26 BJT

〔表格〕10月12日止当周外资买超印度股票--野村

路透10月15日电---以下是10月12日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 1,658 10,946 22,280 40,685 (14,372)

印度 1,341 4,921 7,899 17,563 230

印尼 123 1,049 1,491 1,930 1,274

日本 -- (666) (3,135) 9,000 21,712

韩国 254 2,614 8,611 13,619 (7,341)

菲律宾 17 68 190 1,996 1,327

台湾 253 2,442 4,409 3,634 (9,680)

泰国 (330) (148) (321) 1,943 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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