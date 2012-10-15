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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 11:29 BJT

〔中国新债〕广发证券周四将招标发行45亿元短期融资券,期限三个月

路透上海10月15日电---中国广发证券(000776.SZ)周一公告称,将于周四(18日)招标发行
45亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).

  刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为10月18日10:00-11:00.

  具体条款如下:

  发行人   核定最高发行  拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
           余额(亿元)     (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广发证券     135           45       3     10/18招标   工行/农行等   AAA       10/19    10/22 
(000776.SZ)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,请点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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