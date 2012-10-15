〔中国债市动态〕数据符合预期现券收益率续下探,赛维短融如期兑付利好

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透北京10月15日电---中国银行间市场现券收益率在宽松资金面推动下小幅下探,上午公布的价格数据符合预期,对债券二级市场影响不大;赛维公告如期兑付短融,有助于抬升市场风险偏好.
"CPI等数据在市场预期内,(现券)反应不剧烈,"上海一外资银行交易员称,"收益率略有下探,短端在资金面推动下继续显暖."
他进一步指出,日近年底,传统交易力量多倾向于守住年内已获取盈利"果实",交投意愿较淡;预计短期内资金面不会出现太大问题,机构较为关注政策动向.
在这种情况下,基于收益率曲线陡峭化预期的交易策略更为其青睐."不管是熊市变陡,还是牛市变陡,结合着IRS配合做,不用押方向,看曲线变化做安排即可."
在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.不过,考虑到四季度有望保持温和回升态势,中国宏观政策放松空间仍将受限.[ID:nSB2048535]
江西赛维LDKLDK.N周一发布短期融资券兑付公告称,将于本月21日兑付短融"11江西赛维CP001".[ID:nSB2048557]
对此,上海一大型券商信用分析师指出,虽然市场之前即预期赛维短融融资券如期兑付的可能性更大,然兑付消息的确认,对近期信用债行情还是会有比较正面的影响.
剩余期限约4.34年的国债120003券最新报价tCN120003=CFXM为3.1600%/3.1550%,上日尾盘为3.17%/3.16%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。