版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 11:30 BJT

〔中国债市动态〕数据符合预期现券收益率续下探,赛维短融如期兑付利好

路透北京10月15日电---中国银行间市场现券收益率在宽松资金面推动下小幅下探,上午公布的价格数据符合预期,对债券二级市场影响不大;赛维公告如期兑付短融,有助于抬升市场风险偏好.

"CPI等数据在市场预期内,(现券)反应不剧烈,"上海一外资银行交易员称,"收益率略有下探,短端在资金面推动下继续显暖."

他进一步指出,日近年底,传统交易力量多倾向于守住年内已获取盈利"果实",交投意愿较淡;预计短期内资金面不会出现太大问题,机构较为关注政策动向.

在这种情况下,基于收益率曲线陡峭化预期的交易策略更为其青睐."不管是熊市变陡,还是牛市变陡,结合着IRS配合做,不用押方向,看曲线变化做安排即可."

在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.不过,考虑到四季度有望保持温和回升态势,中国宏观政策放松空间仍将受限.[ID:nSB2048535]

江西赛维LDKLDK.N周一发布短期融资券兑付公告称,将于本月21日兑付短融"11江西赛维CP001".[ID:nSB2048557]

对此,上海一大型券商信用分析师指出,虽然市场之前即预期赛维短融融资券如期兑付的可能性更大,然兑付消息的确认,对近期信用债行情还是会有比较正面的影响.

剩余期限约4.34年的国债120003券最新报价tCN120003=CFXM为3.1600%/3.1550%,上日尾盘为3.17%/3.16%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐