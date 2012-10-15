〔券商观点〕中国转债估值易升不易降,信用债反弹幅度有限--国泰君安

路透北京10月15日电---中国大型券商--国泰君安证券发布债券研究报告指出,在货币数据见底,股市向好预期下,回撤后的转债估值易升不易降,当前仍可配置.信用债方面,短期反弹或将维持,但幅度有限.

报告并称,目前的信用债更多地呈现的是配置价值,建议配置中高等级信用债,久期3年左右,具体配置上近期投资者可以增加3-5年期AA+/AA中票或公司债等作子弹型配置以博得近期较高的投资收益.

周末公布的9月新增贷款中长贷占比有所提高和M2增速创逾一年来新高[ID:nSB2047609],以及进出口数据如期好转[ID:nSB2047547],均显示基本面对于债市整体支持有限.

不过,随着货币信贷数据迎来平台期以来的首次大反弹,且趋势或将持续,当前转债仍可配置.

"货币数据见底不仅预示企业利润见底,更可确认股市估值底部在长期融资稳定经济、货币反弹推升估值之际,股市底部确认在即",国泰君安认为.

具体来看,川投转债股性偏弱,近期反弹已反映业绩兑现的利好,到期收益率跌破回购利率,限制养券收益,股债两方面亮点有限;在煤价跌、来水涨双重利好下,三季度国投业绩环比改善幅度很大,转债估值与盘子更大的国电转债相近,预计仍有三季报行情的右侧机会,仍可参与.

上周中国转债市场估值股性小降、债性小升.同期中国股市沪综指.SSEC累计上涨0.9%,周五收报2,104.932点,不过预计近期该指数仍需消化2,132点附近的压力.(完)