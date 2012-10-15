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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 11:39 BJT

《汇市简讯》1.0200附近的买单为澳元/美元提供支撑

0318GMT * 亚洲股市小幅下滑,受欧元区不确定性拖累 * 11月降息的机率从周五的78%升至82% * 人民币中间价上涨为澳元带来支撑 * 1.0200处有买单,此处及稍早触及的高点1.0270分别为支撑/阻力位 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/zat33t) --编译 王翔琼; 审校 张涛

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