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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 11:52 BJT

〔东京汇市〕欧元下跌,市场等待西班牙申援的明确信息＝3

不过交易商补充道,欧元卖家可能很快结清部位,因很多人士预期马德里最终会申请援助.欧元的主要支撑位在1.2825美元附近,该水准为200日均线切入位.

市场普遍认为,西班牙若寻求救助将对欧元有利,因这将激活欧洲央行购债计划,帮助降低西班牙借款成本.

欧元区官员曾表示,西班牙下月将会申请欧元区的金援.

美元上涨,商品货币回落,澳元兑美元AUD=D4下滑0.3%至1.0216.

"这似乎并没有将非常明确的援引,不过场内确实有避险情绪."三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa说道.

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