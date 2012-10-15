〔新闻稿〕标准普尔:近期的政策措施不足以阻止日本信用质量下降

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
更加重要的是,我们认为上述措施更多地是反映了日本财政问题,而不是试图找到改善经济增长前景或是改革社会保障体系的结构性解决方案.
我们看到日本政府存在融资压力的迹象.
同时,日本主要政党长达两年的政治角力已妨碍到有关发行新债为债务融资的立法.
我们认为这种压力目前不会直接影响到日本的主权信用质量,市场显得较平静.不过,政治争端对实施进一步政府措施的拖延越久,日本修补财政和结构性问题的难度就越大.在这样的环境中,政府难以无限地获得廉价融资.(完)
--编译 丁琦;审校 张涛
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。