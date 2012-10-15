〔新闻稿〕标准普尔:近期的政策措施不足以阻止日本信用质量下降

更加重要的是,我们认为上述措施更多地是反映了日本财政问题,而不是试图找到改善经济增长前景或是改革社会保障体系的结构性解决方案.

我们看到日本政府存在融资压力的迹象.

同时,日本主要政党长达两年的政治角力已妨碍到有关发行新债为债务融资的立法.

我们认为这种压力目前不会直接影响到日本的主权信用质量,市场显得较平静.不过,政治争端对实施进一步政府措施的拖延越久,日本修补财政和结构性问题的难度就越大.在这样的环境中,政府难以无限地获得廉价融资.(完)