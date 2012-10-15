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市场报道 | 2012年 10月 15日 星期一 11:55 BJT

〔美国个股〕贝莱德股价被低估,明年有望带来16%的收益--巴伦周刊

路透10月14日电---全球最大的投资管理公司--贝莱德(BLK.N)的股价今年涨幅仅为4%,不及标准普尔500指数近14%的升幅.

但根据巴伦周刊(Barron's)周日的报导,该股明年有望扬升,或带给投资者16%的回报.

巴伦周刊表示,贝莱德的股价表现迟滞,部分原因是Vanguard和嘉信理财(Charles Schwab)的收费较低.此外,有不少人揣测,若美国总统奥巴马获得连任,贝莱德创始人兼首席执行官(CEO)Laurence Fink或成为下一任美国财长.

巴伦周刊表示,贝莱德的股票基金表现在不断改善,公司还在制定一项新策略,或包括削减上市交易基金(ETF)的费用.(完)

--编译 丁琦;审校 孙茉莉

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