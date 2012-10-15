《交易视点》四季度中国转债债底稳中有升,可加大债性转债配置--中信

路透北京10月15日电---中信证券最新发布的可转债市场季报认为，四季度中国债券市场整体趋势向好，转债债底将稳中有升，估值继续低位徘徊对转债的影响不大。

在配置方面，建议投资者侧重防御，加大债性转债的配置力度，以较低仓位参与股性转债在10月份的反弹。四季度可重点配置中行转债，其次是石化转债，并关注国投转债和工行转债的交易性机会。

**债券市场趋势向好**

四季度将呈现“弱增长、低通胀”的基本面组合，流动性有望好于三季度，债券市场的整体趋势向好。

高等级债具备明显的安全边际，收益率平稳或向下的可能性较大，中低等级债将出现个券分化，对信用风险需进一步提高警惕。

**转债估值继续低位徘徊,股市望续反弹**

四季度转债的供需情况不容乐观，多只转债供给更有可能将把转债市场的估值持续压制在较低水平。由于估值进一步向下的空间也很小，预计很难成为拖累转债四季度表现的因素。

股票市场短期有望继续反弹，但年内仍存在下跌风险。

十八大召开在即，A股市场受益于政策维稳预期，短期有望继续反弹，预计低估值的蓝筹周期股、受益于调结构的股票在反弹行情中表现较好，估值较高、不能证明成长性的中小市值股票机会一般。

在十八大结束之后的政策观察期，市场焦点可能重回经济基本面和企业盈利，A股市场仍然存在下跌风险。企业盈利的进一步下滑、创业板大非即将解禁可能成为A股下跌的触发因素，美国财政悬崖问题的解决进程也可能对市场风险偏好产生负面影响。

**转债市场研判**

预计四季度转债债底将稳中有升，估值对转债的影响不大，而股市则是影响转债回报的主要驱动因素。

建议转债投资者侧重防御，加大债性转债的配置力度，以较低仓位参与股性转债在10月份的反弹，同时关注一级市场申购机会。

此外，建议投资者积极关注就业问题和年底中央经济工作会议的政策基调。如果就业状况在四季度出现恶化，可能倒逼放松政策出台，股市可能出现回升，将是投资者提高股性转债仓位的信号。

**个券选择**

建议在四季度重点配置中行转债，其次是石化转债，并关注国投转债和工行转债的交易性机会。

中行转债债底保护强，可能跟随正股出现上涨，短期存在博弈转股价下修的机会，是兼具安全性和进攻性的品种。

石化转债债底保护较强，三季报盈利有望出现改善，当前仍然具备低吸价值。

国投转债是难得的三季报大幅增长的品种，建议适当配置，在转债价格回调时买入较好。

工行转债是博弈股市反弹的较好品种，但需关注反弹之后的下跌风险，建议在10月中上旬以较低仓位买入，博弈反弹机会。

重工转债基本面仍未改善，正股存在下跌风险，当前不建议买入，促转股措施能否出台值得关注。创业板大非解禁在即，中小市值股票在四季度存在较大的下跌风险，我们对中小盘转债持谨慎态度。(完)

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